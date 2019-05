Milan-Gattuso, è addio: decisivo un incontro con Gazidis, martedì l'ufficialità

Le strade del Milan e di Gennaro Gattuso stanno per separarsi: nella prossima stagione il tecnico non siederà sulla panchina rossonera.

Dopo un anno e mezzo circa di convivenza, con i suoi naturali alti e bassi, la fine ufficiale del matrimonio è soltanto questione di ore: Rino Gattuso, nella prossima stagione, non siederà più sulla panchina del .

La separazione si è consumata nella giornata odierna, dopo un incontro tra Gattuso e l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis. Secondo 'Sky Sport', a meno di impronosticabili dietrofront, l'annuncio da parte del Milan dovrebbe arrivare già nella giornata di domani, martedì, assieme a quello delle dimissioni di Leonardo.

Il summit odierno con Gazidis a Casa Milan si è svolto nella massima serenità. Allenatore e società non si sono però trovati in sintonia su alcuni punti relativi al futuro, decidendo così di interrompere il matrimonio nonostante i due anni di contratto rimanenti.

Si conclude così una lunga telenovela, iniziata dopo la sconfitta nel derby contro l' che aveva aperto il periodo più difficile della stagione per il Milan. I rossoneri hanno mancato la qualificazione alla nonostante un bel rush finale e Gattuso, dopo il successo con la , ha ammesso di "aver faticato a dormire nelle ultime settimane" e di essere "mentalmente a pezzi".

L'addio, insomma, pareva essere nell'aria da tempo. Tanto che per settimane si sono rincorsi i nomi di possibili sostituti, destinati ora a tornare prepotentemente in auge: i vari Di Francesco, Simone Inzaghi, Giampaolo. E in caso di addio di quest'ultimo la avrebbe già contattato proprio Gattuso per la propria panchina.

Nelle prossime settimane, tutto sarà più chiaro. Ma intanto, a poche ore dalla conclusione della stagione, al Milan sta cambiando tutto: via prima Leonardo, quindi Gattuso. La rivoluzione rossonera è già cominciata.