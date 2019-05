Milan, Gasperini per il post-Gattuso: difficile strapparlo all'Atalanta

Il Milan sta già pensando al futuro della panchina, ma tutto dipenderà dalla Champions League. In lizza è entrato anche Christophe Galtier del Lille.

Il sta praticamente facendo un vero e proprio casting per cercare il prossimo allenatore. Il rapporto con Gattuso sembra ormai compromesso in modo irreversibile e, anche la qualificazione alla prossima Champios League, potrebbe non bastare.

Leonardo, Maldini e Gazidis sono a lavoro per il nuovo allenatore, perché non possono farsi trovare impreparati. Il nome nuovo, che però è stimato da tempo, è quello di Gian Piero Gasperini, attualmente rivale fino alla fine in campionato per un posto nella prossima .

Secondo 'Il Corriere dello Sport', Leonardo e Gazidis, in particolare, sono rimasti stregati dall'operato di Gasperini. Il lavoro con l' è sotto gli occhi di tutti e all'ex dirigente dell' piace soprattutto il fatto che tutti i giocatori sotto il tecnico della Dea siano cresciuti esponenzialmente, facendo lievitare anche il prezzo del loro cartellino.

Questo perché il Milan, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League, avrà estremo bisogno di sfornare plusvalenze per mettere a posto anche i rapporti con l'UEFA.

Il grande ostacolo è rappresentato dal fatto che l'Atalanta non vuole privarsi di Gasperini: ha un contratto fino al 2021 ed in caso di qualificazione alla prossima Champions, il tecnico vorrebbe continuare, giocando la coppa più importante del mondo con la sua creatura. Come biasimarlo.

'Repubblica' lancia invece un nome meno conosciuto tra i papabili per il ruolo di allenatore del Milan. Un tecnico che punta sui giovani e sul gioco, sul quale si potrebbe far partire un progetto che esula anche dalla Champions: Christophe Galtier. Attuale tecnico del , per anni in si è fatto apprezzare per il lavoro con il .