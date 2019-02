Milan, Galliani racconta: "Donnarumma era vicinissimo all'Inter, bisogna ringraziare Bianchessi"

L'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, celebra il compleanno di Gianluigi Donnarumma: "È incredibile, già più di 150 partite".

Solo tre goal subiti in nove partite, Gianluigi Donnarumma non poteva sperare in un inizio di 2019 migliore. Il portiere rossonero sembra tornato ai suoi massimi livelli, per la felicità dei tifosi del Milan, entusiasti di aver ritrovato il 'Gigio' dalla forma migliore.

Grandi prestazioni per una grande festa, con Donnarumma che oggi spegne 20 candeline. Tanti gli auguri per il portiere rossonero, con l'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha tenuto a ricordare ai microfoni di 'Sky Sport' un retroscena legato alla carriera del ragazzo.

"I tifosi devono ringraziare Mauro Bianchessi che l'ha scoperto. Donnarumma era vicinissimo all’Inter, fu lui che venne da me e mi convinse ad acquistarlo. Andammo a casa sua e riuscimmo a strapparlo ai nerazzurri”.

Un vero e proprio blitz, con il Milan che riuscì così ad anticipare i cugini nerazzurri nella corsa a quello che in molti considerano già l'erede designato di Gianluigi Buffon. A lanciarlo in Serie A fu poi l'allora tecnico dei rossoneri Sinisa Mihajlovic nel ottobre del 2015, quando Donnarumma aveva 16 anni e 8 mesi.

"Quando mi chiamò Mihajlovic per dirmi che l'avrebbe lanciato dal primo minuto ero assolutamente d'accordo".

Una storia da predestinato, con Donnarumma che in rossonero ha già superato le 150 presenze. Un traguardo importantissimo che Galliani ha voluto sottolineare con grande entusiamo.