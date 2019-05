Milan, col Frosinone è vietato sbagliare: nel tridente c'è ancora Borini

Vincendo, il Milan aggancerebbe il quarto posto in attesa dell'impegno dell'Atalanta con la Juventus. Gattuso conferma l'undici di Firenze.

Vincere per mettere pressione all' . L'imperativo del , impegnato contro il nel posticipo delle 18, è chiaro e assoluto: sbagliare, in un momento della stagione così importante, è vietato.

La classifica è lampante: il Milan deve battere il Frosinone e sperare che l'Atalanta perda sul campo della capolista per concretizzare l'aggancio e, grazie al criterio degli scontri diretti favorevoli, il contemporaneo sorpasso al quarto posto sui bergamaschi.

In questo modo i rossoneri avrebbero il match ball per la nelle proprie mani, dovendo solo concretizzarlo domenica prossima, a Ferrara contro la già salva. Uno scenario ideale, reso ancor più roseo dalla modestia del Frosinone, già retrocesso matematicamente in Serie B.

Per centrare la terza vittoria consecutiva, e mettersi alle spalle problemi e polemiche, Gattuso dovrebbe affidarsi alla medesima formazione che sabato scorso ha espugnato il campo della : Borini nel tridente, Calhanoglu mezzala, Abate terzino destro. Ancora assente per squalifica Paquetá, la cui stagione si è già conclusa.

Baroni dovrebbe invece schierare il Frosinone con Ciano e Ciofani di punta. A destra Paganini recupera e gioca dal 1', a sinistra c'è invece Beghetto. Goldaniga, Ariaudo e Brighenti in difesa davanti a Bardi, nuovamente titolare al posto di Sportiello.

Le probabili formazioni di Milan-Frosinone:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Ciofani.