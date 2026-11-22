Notizie sulla squadra

Il Milan recupera Maignan, che potrebbe partire titolare nonostante figuri ancora nell'elenco degli infortunati in attesa del via libera definitivo. Davanti a lui la difesa a tre sarà composta da Gila, De Winter e Diawara, con Pavlovic non al meglio e destinato inizialmente alla panchina. Sulle fasce agiranno Moreira e Musah, con Modric e Rabiot in mezzo al campo; Cissé e Pulisic supporteranno l'unica punta Gonçalo Ramos. Restano ai box Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Terracciano.

Il Frosinone deve fare a meno di Raimondo per infortunio e di Bracaglia per squalifica, con Tchato chiamato a sostituire il difensore fermato dal giudice sportivo nella linea a quattro completata da Calvani, Monterisi e Oyono. A centrocampo spazio a Calò e Masini, mentre Ghedjemis, Schmid e Kvernadze agiranno alle spalle del centravanti Birligea. Out anche Grillitsch e Terzic.

Anteprima della partita Milan vs Frosinone

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 12:00 San Siro

Il Milan ospita il Frosinone a San Siro nella dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri di Ruben Amorim cercano continuità dopo due vittorie consecutive in campionato, tra cui il derby contro l'Inter.

Il Milan occupa attualmente il quarto posto in classifica con 24 punti. La vittoria per 1-2 a Genova nell'ultima uscita ha confermato un momento di ritrovata solidità, anche se la stagione ha alternato risultati positivi a passi falsi come la sconfitta per 2-4 contro il Bologna.

Il Frosinone è stato una delle rivelazioni del campionato e si presenta a Milano da sesta forza del torneo, a soli quattro punti dai rossoneri. Alvini ha costruito una squadra capace di segnare con continuità, come dimostrano il 5-1 al Lecce e il 4-4 contro l'Atalanta nelle ultime settimane.

L'ultima gara prima della sosta ha però frenato l'entusiasmo ciociaro: la sconfitta a Cagliari ha interrotto una serie di quattro risultati utili consecutivi. Il Frosinone arriva a San Siro senza Antonio Raimondo, il suo attaccante più prolifico, fermato da un infortunio, e senza lo squalificato Bracaglia.

In casa Milan, Amorim recupera Mike Maignan, che dovrebbe tornare titolare tra i pali dopo il problema muscolare accusato in Nazionale. Pavlovic non è invece al meglio e difficilmente partirà dall'inizio, con Diawara pronto a sostituirlo nella difesa a tre.

Una partita tra due squadre separate da pochi punti e con molto in palio per entrambe. Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Frosinone in diretta.

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