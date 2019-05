Milan-Frosinone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan ospita il Frosinone nella 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso prosegue la sua rincorsa alla zona Champions sfidando in casa il di Marco Baroni, già aritmeticamente retrocesso in Serie B, nella 37ª e penultima giornata di . I milanesi, dopo il pareggio della con il nell'anticipo, sono sesti in classifica con 62 punti, e sperano in un passo fasso dell' , che li precede di 3 lunghezze, nel posticipo contro la .

I ciociari occupano il penultimo posto con 24 punti e cercano un risultato di prestigio in attesa di programmare la prossima stagione, che li vedrà tentare nuovamente la scalata alla Serie A. Gattuso fa suo il motto "squadra che vince non si cambia" ed è intenzionato a riproporre dal 1' la stessa formazione del Franchi, con Borini nel tridente d'attacco, Bakayoko playmaker e Abate terzino destro.

Sono probabili diverse novità invece nell'undici di partenza della squadra di Baroni. Fra i pali spazio al dodicesimo Bardi, a centrocampo dovrebbe rivedersi Cassata e in attacco uno fra Daniel Ciofani e Trotta affiancherà Ciano. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-FROSINONE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Milan-Frosinone DATA 19 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Giuseppe Meazza, Milano ARBITRO Gianluca Manganiello TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO MILAN-FROSINONE

Milan-Frosinone si disputerà il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 18.00.

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Milan-Frosinone. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) con telecronaca curata da Riccardo Gentile e il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Chi lo volesse potrà seguire la partita Milan-Frosinone anche in diretta , collegandosi alla piattaforma Sky Go con i propri pc, tablet e smartphone.

Gattuso pensa alla conferma dello stesso undici che ha superato 1-0 la al Franchi. Nel tridente d'attacco sarà riproposto Borini come esterno offensivo di sinistra, con Piatek centravanti e Suso a destra. In mediana Bakayoko agirà nuovamente da playmaker, affiancato dalle due mezzali Kessié e Calhanoglu. Out per infortunio Calabria e Caldara, in difesa davanti a Gianluigi Donnarumma a destra ci sarà ancora Abate, mentre i centrali dovrebbero essere Musacchio (in vantaggio su Zapata) e capitan Romagnoli.

Baroni dovrebbe apportare alcune variazioni di formazione a cominciare dal portiere, con Bardi che dovrebbe essere preferito a Sportiello. In difesa, ancora out Salamon per infortunio, potrebbero giocare Goldaniga, Ariaudo e Brighenti, con quest'ultimo in vantaggio su Capuano. A centrocampo Paganini stringerà i denti e agirà sulla fascia destra, con Beghetto a presiedere la corsia mancina e in mezzo Sammarco in regia e Cassata e Maiello interni. In attacco si rivedrà dal 1' accanto a Ciano uno fra Daniel Ciofani o Trotta, visto che Pinamonti è appena rientrato dall'impegno con l' Under 20 in vista dei Mondiali e non può essere al 100%.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Ciofani.