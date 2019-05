Milan-Frosinone 2-0: Piatek e Suso, Diavolo in corsa Champions

Il Milan conquista un posto in Europa e continua a sperare nella corsa Champions: Piatek e Suso mettono il Frosinone ko nella ripresa.

Il resta agganciato al treno Champions, battendo 2-0 il con goal di Piatek (il 22° in campionato) e Suso, vittoria che certifica la qualificazione dei rossoneri alle prossime Coppe Europee.

Il primo tempo dei rossoneri - che per l’occasione sfoggiano quella che sarà la prima maglia della prossima stagione – riassume i problemi palesati dalla squadra di Gattuso in questa stagione: poche idee, tanti errori, giocate scolastiche e prevedibili, ritmi compassati. Di contro un Frosinone arroccato in difesa, molto deciso nei contrasti, seppur un po' rinunciatario in fase offensiva.

La gara si accende al rientro dagli spogliatoi: i primi minuti della ripresa sono un turbinio di emozioni, San Siro passa in pochi minuti dalla rabbia per l’errore madornale di Borini a tu per tu con il portiere alla paura per il calcio di rigore assegnato da Manganiello per un fallo di Abate su Paganini; paura che si trasforma in un urlo di gioia per la parata di Donnarumma sul tiro dal dischetto di Ciano.

Passato lo spavento, il Milan riesce a sbloccare la partita: è il 57’ e sul tiro-cross di Borini arriva la zampata decisiva di Piatek, che torna al goal dopo un digiuno durato 5 partite. E’ la rete che stappa il match, virtualmente chiuso al 66’ dalla magistrale punizione di Suso, che disegna col sinistro una traiettoria imprendibile per Bardi. L’ultima emozione è il saluto caloroso del pubblico ad Ignazio Abate, all’ultima in rossonero a San Siro, a cui Gattuso regala la standing ovation a pochi minuti dal termine.

Un successo che permette agli uomini di Gattuso, salendo a quota 65 punti in classifica, di avere la certezza di chiudere il campionato tra le prime 6 della classe, considerando il +5 sul , piazzamento che vuol dire Europa: altri novanta minuti per coltivare le speranze Champions.

I GOAL

57’ PIATEK 1-0 – Tiro-cross di Borini da sinistra, deviazione vincente di Piatek sul filo del fuorigioco.

66’ SUSO 2-0 – Punizione dal vertice destro dell’area di rigore calciata d’interno dallo spagnolo, con il pallone che bacia la traversa e si insacca.

IL TABELLINO

MILAN-FROSINONE 2-0

Marcatori: 57’ Piatek, 66’ Suso

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (84’ Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko (51’ Cutrone), Calhanoglu; Suso, Piatek (81’ Castillejo), Borini. All. Gattuso

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto (75’ Valzania); Ciano (77’ Ciofani), Trotta (65’ Dionisi). All. Baroni

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Abate

Note: al 50’ Donnarumma para un rigore a Ciano