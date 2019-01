Milan, foto di gruppo prima della Supercoppa: manca solo Higuain

Manca poco al fischio d'inizio della Supercoppa Italiana in programma a Gedda nel pomeriggio: il Milan prepara la sfida contro la Juventus postando una foto di gruppo in cui spicca una sola assenza: Gonzalo Higuain... indizio di mercato?

#ACMilan wanted to thank the Saudi Prince and President of the General Sport Authority, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, for the great welcoming during his visit with the team and management on the morning of the #SuperCup Final#JuveMilan #Supercoppa pic.twitter.com/BSJ9BvWtVR — AC Milan (@acmilan) 16 gennaio 2019