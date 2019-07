Milan al fondo del Qatar: via alla trattativa

Secondo 'Adnkronos' sarebbero iniziati i dialoghi tra il Milan e il fondo qatariota interessato all'acquisto del club: il Diavolo non commenta.

I qatarioti fanno sul serio. Dopo la notizia dell'interesse per il Milan , 'Adnkronos' rende noto di come sarebbero partite le trattative per l'eventuale acquisto del club rossonero da parte del fondo arabo.

Confermato come Nasser Al-Khelaifi - presidente del - non sarebbe coinvolto nell'affare, bensì si tratterebbe di una persona molto vicina allo sceicco Al-Thani e ritenuta di altissimo profilo: il Diavolo, da parte sua, contattato dall'agenzia di stampa non ha voluto commentare la notizia.

Il primo summit tra le due delegazioni, sempre stando a quanto riferisce 'Adnkronos' citando fonti a conoscenza dell'operazione, si sarebbe tenuto a Milano ad inizio di questa settimana e "la discussione è iniziata".

L'obiettivo del fondo, che già vanta affari nel capoluogo lombardo, sarebbe quello di allargare il proprio raggio anche mettendo le mani sul .