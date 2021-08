Milan-Florenzi, si chiude a breve: distanza minima con la Roma, attesa la fumata bianca

Alessandro Florenzi è sempre più vicino a diventare un calciatore del Milan: balla mezzo milione con la Roma, chiusura prevista in tempi brevissimi.

Accelerazioni, frenate, colpi di scena. E non è ancora finita. La trattativa tra il Milan e la Roma per il passaggio di Alessandro Florenzi sembrava giunta al rettilineo finale, pronta a tagliare il traguardo con la fatidica fumata bianca. Accordo trovato per il prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, e calciatore già pronto a viaggiare alla volta di Milano.

Ma nelle ultime ore, la trattativa ha subito un leggero rallentamento. Milan e Roma continuano a discutere sulla cifra da versare per il prestito. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sono 500 mila euro a dividere rossoneri e giallorossi: i meneghini offrono un milione per il prestito annuale, la Roma ne chiede almeno 1,5. secondo il quotidiano la differenza - non abissale - potrebbe essere colmata già nella giornata di oggi.

Florenzi vuole il Milan, che cerca un rinforzo a destra, e alla Roma conviene cedere il terzino della Nazionale, reduce dall'esperienza al Paris Saint-Germain. Il club giallorosso vuole alleggerire il monte ingaggi e risparmiare lo stipendio annuale da tre milioni più bonus di Florenzi.

Tra alti e bassi, la trattativa tra Milan e Roma per Florenzi procede. Il General Manager dei giallorossi, Tiago Pinto, aveva insistito sull'obbligo di riscatto, salvo poi ripiegare sul diritto per facilitare l'esito positivo dell'operazione. La sensazione è che manchino solo i dettagli per chiudere la trattativa e annunciare il trasferimento del classe 1991 in rossonero.

Il Milan è pronto a chiudere il colpo Florenzi. Il 30enne porterà alla corte di più un mix di esperienza internazionale e qualità, caratteristiche che metterà a disposizione del gruppo, formato da tanti giovani che per la prima volta si misureranno con la Champions League. Un usato sicuro che la dirigenza rossonera non vuole lasciarsi scappare. Florenzi sarà un calciatore del 'Diavolo'.