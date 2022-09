Milan, Florenzi operato al tendine del bicipite femorale: cinque mesi di stop

Alessandro Florenzi dovrà osservare almeno cinque mesi di stop: è stato operato al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.

L'acquisto di Sergiño Dest, ufficializzato nell'ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato, aveva offerto più di qualche indizio sulle condizioni di Alessandro Florenzi, fermatosi durante lo 0-0 del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo.

Per il Milan non arrivano di certo buone notizie: come reso noto dalla società rossonera con questo comunicato, il terzino della Roma è stato sottoposto ad intervento chirurgico in Finlandia alla luce di un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra.

"AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l'operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi".

Tempi di recupero stimati in cinque mesi, con rientro in campo previsto - a meno di complicazioni future - per i primi di febbraio, un mese dopo il ritorno della Serie A dalla pausa invernale necessaria per lo svolgimento dei Mondiali in Qatar.

Come detto in precedenza, a sostituire Florenzi in questo periodo sarà lo statunitense Dest, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona: operazione di mercato intelligente per mettere una toppa (e forse anche qualcosa di più) sul buco creatosi sulla fascia destra del 'Diavolo'.