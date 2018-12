Milan-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita la Fiorentina nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita la Fiorentina di Stefano Pioli nella 17ª giornata di Serie A. I rossoneri sono quarti in classifica con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, i viola sono decimi assieme al Torino a quota 22 con 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i rossoneri Gonzalo Higuain è il miglior marcatore con 5 goal in 11 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico dei viola con 6 reti in 15 partite giocate. Il Milan è reduce da una vittoria e 2 pareggi consecutivi, la Fiorentina ha ottenuto invece una sconfitta, un pareggio e una vittoria nel Derby toscano contro l'Empoli.

QUANDO SI GIOCA MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina si giocherà domenica 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano. Sarà il 157° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La partita Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite, 382 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Emergenza a centrocampo per Gattuso dopo le squalifiche di Bakayoko e Kessié: spazio dal 1' a José Mauri e Bertolacci. Nel 4-3-3 davanti spazio per Castillejo, favorito su Cutrone, per completare il tridente con Suso e Higuain. Al centro della difesa, dopo il rientro a Bologna, conferma per Romagnoli accanto a Zapata.

Pioli ha tutti a disposizione e dunque ampia possibilità di scelta. In difesa sulla destra ci sarà Milenkovic, a centrocampo torneranno dopo le rispettive squalifiche Veretout ed Edimilson Fernandes. In attacco conferma per il belga Mirallas nel tridente con Chiesa e Simeone.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bertolacci, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ger. Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas.