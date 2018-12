Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Calabria mezzala, Mauri dal 1'

In completa emergenza, Gattuso deve reinventare il centrocampo del Milan. Fiorentina col consueto 4-3-3 in cui viene confermato Mirallas.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, C. Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Mirallas.

Gattuso schiera un Milan mai visto, seppur provato alla vigilia: gli innumerevoli infortuni, specialmente a centrocampo, inducono il tecnico rossonero a schierare Calabria nella posizione di regista a dare fiducia a Mauri come regista. Calhanoglu sul centro-sinistra e così in attacco gioca Castillejo assieme a Suso e Higuain.

Nella Fiorentina, Pioli conferma il solito tridente in cui accanto a Chiesa e Simeone compare ancora Mirallas, in formissima. In mezzo al campo c'è invece Edimilson Fernandes al posto di Gerson.