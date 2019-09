Milan-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan ospita la Fiorentina nel posticipo domenicale del 6ª turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo va a caccia di riscatto e ospita a San Siro l'ambiziosa dell'ex Vincenzo Montella nel posticipo domenicale serale della 6ª giornata di .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I milanesi, reduci dal pesante k.o. di , sono scivolati al 12° posto in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 5 giornate. I toscani, invece, dopo un avvio problematico, sono in crescita e occupano il 15° posto con 5 punti e un cammino con una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 79 precedenti in Serie A giocati in casa del Diavolo, i rossoneri conducono ampiamente sul piano statistico con 49 successi, 20 pareggi e 12 affermazioni gigliate. La Fiorentina ha ritrovato la vittoria in Serie A soltanto nell'ultimo turno contro la , dopo ben 17 giornate senza vincere.

L'ex allenatore rossonero Montella, che ha guidato il Milan per 52 partite fra il 2016 e il 2017, ha perso tutti e 3 gli ultimi confronti da tecnico contro i rossoneri. Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore della squadra di Giampaolo con 2 reti segnate, entrambe su rigore, mentre il cileno Erick Pulgar è il giocatore più prolifico fra i viola con 2 goal, anche i suoi entrambi dal dischetto.

Il turco Hakan Calhanoglu ha nella Fiorentina la sua vittima preferita in Serie A, avendo già trovato il goal per 3 volte contro i toscani. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MILAN-FIORENTINA

Il posticipo Milan-Fiorentina si disputerà la sera di domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45. Nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano arbitrerà il signor Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Fra le due formazioni sarà il 159° confronto in Serie A.

La sfida Milan-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Federico Zancan, che sarà supportato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Al termine del match sarà possibile vedere gli highlights e le interviste ai due allenatori e ai protagonisti in campo nel corso del programma 'Sky Calcio Club', condotto in studio da Fabio Caressa.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Milan-Fiorentina anche in diretta sul proprio pc o sui dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, attraverso la piattaforma Sky Go. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita applicazione, avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Una valida alternativa è rappresentata da Now Tv, la piattaforma di streaming live e on demand di Sky che dà la possibilità di seguire il meglio dello sport dell'emittente satellitare sottoscrivendo uno dei pacchetti offerti.

Giampaolo punterà sul 4-3-3 e ritrova in extremis Paquetà, che ha smaltito l'affatticamento muscolare che lo aveva portato al forfait contro il Torino. Il brasiliano partirà probabilmente dalla panchina, ma non è da escludere un suo impiego dal 1' a centrocampo accanto a Kessié e a Bennacer, che dovrebbe essere nuovamente preferito a Biglia in regia. Davanti Suso e Rafael Leão saranno gli esterni alti del tridente, che vedrà nuovamente Piatek centravanti. In difesa conferma per Theo Hernández a sinistra, con Calabria a destra e Musacchio e Romagnoli coppia centrale davanti a Gianluigi Donnarumma. Pronti a subentrare eventualmente dalla panchina Bonaventura e Rebic.

Montella si affiderà nuovamente al 3-5-2. In attacco il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Chiesa e Ribery, anche se per gli impegni ravvicinati non è da escludere l'impiego di uno fra l'ex Boateng e Vlahovic al posto del francese. Alle loro spalle, sulle fasce agiranno Lirola e Dalbert. Il playmaker sarà Badelj, con Pulgar e Castrovilli mezzali. Tutto invariato fra i pali, con la conferma di Dragowski, e nella difesa a tre che sarà composta da Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rafael Leão.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.