Milan-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan vuole proseguire la propria marcia trionfale contro una Fiorentina in crisi: le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

MILAN-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Capolista della , l'inarrestabile Milan ospita la Fiorentina in una gara valida per la nona giornata del massimo campionato italiano. Lo farà senza Zlatan Ibrahimovic, che dopo essersi infortunato a dovrà rimanere lontano dai campi per alcune settimane.

Nonostante l'assenza dello svedese, la formazione rossonera ha l'opportunità di proseguire la propria marcia vincente contro un avversario in piena crisi: sono solo 8 i punti conquistati dopo altrettante giornate dai viola, sulla cui panchina è tornato Cesare Prandelli. Nemmeno l'arrivo dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana è servito alla Fiorentina, che al suo esordio ha perso in casa contro il .

Nella scorsa stagione, la Fiorentina ha conquistato 4 punti su 6 contro il Milan: all'andata è riuscita a espugnare San Siro per 3-1, trascinata da uno strepitoso Ribery, mentre al ritorno ha fermato i rossoneri sull'1-1 nonostante l'inferiorità numerica.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Milan-Fiorentina: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO MILAN-FIORENTINA

La gara tra Milan e Fiorentina si giocherà nel pomeriggio di domenica 29 novembre. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione rossonera e quella viola è in programma alle ore 15.

Milan-Fiorentina sarà visibile in diretta su DAZN, che ha acquistato in esclusiva i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla in televisione grazie a una moderna smart tv, oppure tramite una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN potranno seguire Milan-Fiorentina, sempre in diretta, anche sul canale 209 del satellite.

Milan-Fiorentina sarà visibile non soltanto in tv, ma anche in . Gli utenti DAZN potranno vedere la sfida di San Siro in diretta sul sito della piattaforma, oppure scaricando l'app di DAZN, in entrambi i casi su dispositivi come pc, tablet e smartphone. Dopo il 90' saranno disponibili on demand anche la partita in versione integrale e gli highlights.

IN DIRETTA SU GOAL

Milan-Fiorentina sarà raccontata in diretta anche da Goal, che vi offrirà il live testuale. Dopo un ampio prepartita, potrete dunque seguire la sfida azione per azione, senza perdervi nulla di quanto starà accadendo a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

Milan con la formazione tipo, dalla quale mancherà però Ibrahimovic: il suo posto dovrebbe essere preso da Rebic, spostato nel ruolo di prima punta, con l'inserimento di Castillejo e Brahim Diaz sulla trequarti. Rientra Saelemaekers, a disposizione. Meno probabile che il centravanti sia il giovane Colombo. Per il resto non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'11 ideale di Pioli, che lascerà ancora una volta il proprio posto in panchina a Bonera.

Ribery non è al meglio, ma potrebbe comunque giocare in un tridente completato da Callejon e Vlahovic, favoriti rispettivamente su Bonaventura e Cutrone. Amrabat, Pulgar e Castrovilli a centrocampo, con Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi a difendere Dragowski.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.