Milan-Fiorentina 1-3: Diavolo ai piedi di Ribery, terza sconfitta di fila

Il Milan viene surclassato dalla Fiorentina, con San Siro che si espone alla prima vera contestazione. Decisivi Ribery, Pulgar e Castrovilli.

Crisi (rosso)nera. Il crolla in casa sotto i colpi di un’arrembante : a San Siro è 3-0 per i viola, un risultato che scatena definitivamente la contestazione da parte dei tifosi milanisti, con la Curva Sud che lascia lo stadio prima del triplice fischio finale. Nel mirino i giocatori, con pochissime eccezioni, ma soprattutto l’allenatore, Marco Giampaolo, che ora vede la sua panchina traballare pericolosamente.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Alla sesta giornata il Milan è una squadra allo sbando, senza identità, incapace di reagire alle difficoltà. Basta il calcio di rigore realizzato da Pulgar (per un fallo di Bennacer su un contropiede regalato dai rossoneri a causa di un’ingenuità di Calhanoglu) a far saltare ogni schema per i rossoneri già dopo 14 minuti. Di contro una Fiorentina brillante, ben messa in campo da Montella, capace di aggredire, ripartire e affondare con la classe e le accelerazioni di Chiesa e Ribery.

Nella ripresa l’espulsione di Musacchio al 55’ (con Giacomelli che cambia il giallo in rosso dopo aver consultato la VAR) è il colpo di grazia per il Diavolo, messo in ginocchio dal raddoppio di Castrovilli e mandato al tappeto dal 3-0 firmato al 78’ da Franck Ribery, che manda al bar i difensori rossoneri e sorprende Donnarumma con un destro sul primo palo. Un goal da standing ovation, giustamente sottolineato anche dagli applausi dei tifosi rossoneri. Di pregevole fattura anche la prima rete italiana di Rafael Leao, che poco dopo infila Dragowski dopo uno splendido assolo.

Si preannuncia una settimana rovente dalle parti di Milanello: la sfida di sabato sera contro il potrebbe già essere quella del dentro o fuori per Giampaolo.

TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-3

Marcatori: 14’ Pulgar (rig.), 66’ Castrovilli, 78’ Ribery, 80’ Leao

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma 6,5; Calabria 5, Musacchio 4, Romagnoli 4,5, Hernandez 5,5; Kessié 5 (46’ Krunic 5,5), Bennacer 4,5, Calhanoglu 4,5; Suso 4,5 (79’ Castillejo sv), Piatek 4,5 (58’ Leo Duarte 5,5), Leao 6,5. All. Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 7, Caceres 6; Lirola 7, Pulgar 7, Badelj 6,5, Castrovilli 7 (79’ Benassi sv), Dalbert 7; Chiesa 7 (84’ Boateng sv), Ribery 8 (89’ Ghezzal sv). All. Montella

Arbitro: Giacomelli

L'articolo prosegue qui sotto

Ammoniti: Bennacer, Milenkovic, Pezzella, Calabria, Lirola, Benassi

Espulso: Musacchio

Note: al 70’ Donnarumma para un rigore calciato da Chiesa