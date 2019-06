Milan-Fassone, accordo per la risoluzione del contratto: "Sono felice"

La 'guerra' si è conclusa. Marco Fassone e il hanno trovato l'accordo per la risoluzione del contratto che legava l'ex dirigente di e al club rossonero, ponendo così fine a un contenzioso che durava ormai da quasi un anno.

Fassone era stato licenziato dal Milan il 22 luglio di un anno fa, stracciando dunque un contratto con scadenza 30 giugno 2021. Qualche mese dopo il dirigente aveva deciso di far causa al club, considerando il licenziamento "ritorsivo". Il contenzioso è andato avanti fino a oggi, quando, finalmente, le due parti hanno trovato un'intesa per risolvere il contratto.

Lo stesso Fassone ha commentato in maniera positiva la fine della battaglia legale con il Milan, come si legge sull'Ansa.

"Sono estremamente felice di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha profondamente toccato e di poter tornare a guardare il futuro con serenità. Ringrazio molto il giudice dott. Pazienza e gli avvocati che hanno seguito la causa, per averci convinto, con la loro capacità di mediazione, a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Per me contava soprattutto ribadire che il mio operato è sempre stato improntato a criteri di lealtà e trasparenza, in difesa degli interessi del club. Chiarito questo non mi resta che augurare al Milan, ed in particolare al mio successore Ivan Gazidis, di riportare presto al successo sportivo ed economico i colori rossoneri".