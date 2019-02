Milan-Empoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan sfida l'Empoli nell'anticipo del venerdì della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita l' Empoli di Beppe Iachini nell'anticipo del venerdì della 25ª giornata di Serie A . I rossoneri, che attraversano un momento molto positivo della stagione, sono quarti in classifica con 42 punti, frutto di 11 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, i toscani occupano il quart'ultimo posto con 21 punti e un cammino di 5 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte.

Fra i rossoneri il giocatore più atteso è il polacco Krzysztof Piatek, autore di 4 goal in 4 presenze in campionato da quando gioca con il club milanese, ma il miglior marcatore stagionale nel torneo resta con 6 centri Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea a gennaio. Fra gli azzurri, invece, il giocatore più prolifico è il bomber Francesco Caputo con 11 reti segnate in 24 partite giocate. Il Milan ha ottenuto un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, mentre l'Empoli ha collezionato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA MILAN-EMPOLI

Milan-Empoli si giocherà la sera di venerdì 22 febbraio nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio è previsto per le 20.30. Fra le due formazioni sarà il 26° confronto nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI IN TV E STREAMING

La partita Milan-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone collegandosi con la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI

Gattuso non avrà a disposizione Suso, squalificato, mentre potrebbe recuperare gli infortunati Reina e Zapata. Al posto dello spagnolo nel tridente offensivo ballottaggio Borini-Castillejo ma occhio al possibile impiego a sorpresa di Cutrone (esterno o al posto di Piatek per far rifiatare il polacco). Per il resto il dubbio principale riguarda il centrocampo. Biglia infatti, pienamente recuperato, potrebbe far riposare uno fra Bakayoko e Kessié. In difesa a destra Calabria è sempre in vantaggio su Conti, mentre a sinistra agirà Rodriguez. La coppia centrale vedrà nuovamente Musacchio accanto a Romagnoli.

Iachini ha in dubbio il solo Polvani, con il difensore comunque in fase di recupero dopo il brutto infortunio. Davanti è ballottaggio fra Farias e La Gumina per chi farà da partner al bomber Caputo, così come a centrocampo fra Traorè e Acquah, in gran forma e in goal contro il Sassuolo. Nella difesa a tre del tecnico marchigiano, invece, l'ex neroverde Dell'Orco dovrebbe spuntarla sul giovane danese Rasmussen. Out l'infortunato Antonelli, un ex.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.