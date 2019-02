Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Conti e Castillejo dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Empoli. Gattuso rilancia Conti dal 1’, in attacco c’è Castillejo nel tridente.

Le formazioni ufficiali di Milan ed Empoli:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

Si apre a San Siro, dove il Milan ospita l’Empoli, il 25° turno del campionato di Serie A. Le due compagini, reduci dalle vittorie ottenute contro Atalanta e Sassuolo, cercano nell’anticipo del venerdì quei punti che possano consentire ai rossoneri di rafforzare il quarto posto e ai toscani di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Gennaro Gattuso, punta sul consueto 4-3-3 nel quale, davanti a Donnarumma, sono Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez a comporre la linea difensiva.

A centrocampo tocca ancora al trio formato da Kessié, Bakayoko e Paquetà, mentre in attacco, a supporto del bomber Piatek, ci sono Castillejo e Calhanoglu.

Beppe Iachini, schiera l’Empoli con un 3-5-3 che prevede tra i pali ancora Dragowski. Davanti al portiere polacco, sono Veseli, Silvestre e Dell’Orco a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Di Lorenzo e Pasqual si sistemano sugli out di destra e sinistra, Bennacer va in cabina di regia e Acquah e Krunic agiscono da interni. In attacco tocca alla coppia Caputo-Farias.