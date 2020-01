Milan-Empoli Ladies e Inter-Florentia disponibili in diretta su DAZN

Calcio femminile in grande ascesa, Milan e Inter femminile sempre più seguite: tutte le informazioni su dove vedere le partite.

femminile sempre più in ascesa e con un numero di appassionati in costante aumento: merito della presenza di squadre come e che danno lustro ad uno dei campionati più competitivi della storia.

Segui Inter Women e Milan Women in diretta streaming su DAZN

Classifica diversa per le due squadre: rossonere a quota venti punti e con una partita da recuperare, nerazzurre ferme a undici che valgono la nona posizione.

Il Milan femminile è chiamato a dare continuità dopo le due vittorie conquistate nelle ultime tre partite, mentre l'Inter deve cambiare un trend negativo di tre sconfitte consecutive, che l'hanno portata a soli sei punti dalla zona retrocessione.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan- Ladies e Inter-Florentia San Gimignano: come seguire il match in e .

MILAN-EMPOLI LADIES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Empoli Ladies

Milan-Empoli Ladies Data: 12 gennaio 2020

12 gennaio 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Milan TV su DAZN

Milan TV su DAZN Streaming: Milan TV su DAZN

INTER-FLORENTIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Florentia

Inter-Florentia Data: 11 gennaio 2020

11 gennaio 2020 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Inter TV su DAZN

Inter TV su DAZN Streaming: Inter TV su DAZN

ORARIO MILAN-EMPOLI LADIES E INTER-FLORENTIA

Inter-Florentia San Gimignano si giocherà sabato 11 gennaio 2020 alle ore 14.30. La gara è valida per la giornata numero undici del campionato di Serie A femminile. Il giorno seguente, domenica 12 gennaio, è invece fissata Milan-Empoli Ladies, con fischio d'inizio sempre alle 14.30.

MILAN-EMPOLI LADIES E INTER-FLORENTIA IN TV E STREAMING

Milan-Empoli Ladies e Inter-Florentia San Gimignano saranno trasmesse in diretta rispettivamente da Milan TV e Inter TV su DAZN. Le due partite potranno essere seguite anche in diretta streaming sui due canali tematici collegandosi col proprio pc alla pagina ufficiale del servizio. A fine gara saranno poi disponibili gli highlights e l'evento integrale on demand.