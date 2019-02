Milan-Empoli, Iachini 'punge' Bennacer: "Non puoi giocare con le scarpe di gomma"

L'Empoli cade sotto i colpi del Milan di Piatek e vede complicarsi la rincorsa salvezza. Beppe Iachini non ci sta e mastica amaro, prendendosela in particolar modo a 'Sky' con Bennacer colpevole di essere scivolato sul vantaggio rossonero.

"Non si può giocare con le scarpe di gomma a San Siro, perché scivoli e concedi il goal agli avversari. Il primo goal preso non mi va giù, ripeto: non si può giocare qui con le scarpe di gomma. Sembrano stupidaggini, ma la cura dei particolari è fondamentale, siamo scivolati anche nel primo tempo quando potevamo fare male".