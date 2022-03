Milan-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Empoli

• Data: 12 marzo 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan capolista di Stefano Pioli ospita l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nell'anticipo serale della 29ª giornata di Serie A. I milanesi comandano la classifica con 60 punti, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i toscani si trovano al 13° posto a quota 32, con un cammino di 8 successi, 8 pareggi e 12 k.o.

Nei 13 precedenti casalinghi nel massimo campionato, i rossoneri conducono con 9 successi, un pareggio e 3 affermazioni degli azzurri. L'ultimo exploit di questi ultimi a San Siro risale al 23 aprile 2017, quando la squadra di Martusciello superò 2-1 quella di Vincenzo Montella con le reti di Mchedlidze e Thiam per gli ospiti e di Lapadula per i padroni di casa. Il Milan ha vinto solo 2 delle ultime 6 partite giocate con squadre classificate nella seconda metà della graduatoria (3 pareggi, una sconfitta) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese. Dal canto suo l'Empoli non ha mai vinto nelle ultime 11 giornate, nelle quali è anche la squadra, assieme al Venezia, ad aver raccolto meno punti: 6. Il Milan ha collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate, l'Empoli invece arriva da 2 pareggi e 2 k.o. Sarà curiosa la sfida fra Rafael Leão e Petar Stojanovic: il primo è il giocatore che ha completato più dribbling in assoluto in Serie A (67), il secondo il miglior difensore in questa graduatoria (45 dribbling). Olivier Giroud, assieme allo stesso Leão e a Zlatan Ibrahimovic, è il miglior realizzatore dei rossoneri in campionato con 8 centri stagionali: qualora realizzasse una doppietta contro l'Empoli diventerebbe il terzo francese della storia del Diavolo ad andare in doppia cifra in un torneo di Serie A dopo Jean-Pierre Papin (13 goal nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 reti nel 2014/15). Meglio di lui ha fatto finora il bomber dell'Empoli Andrea Pinamonti, a segno 9 volte. I toscani dovranno guardarsi anche dall'ivoriano Franck Kessié, che ha in loro la sua vittima preferita in Serie A, con 4 goal segnati in 5 gare. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-EMPOLI

Milan-Empoli si disputerà la sera di sabato 12 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 28ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-EMPOLI IN TV

L'anticipo serale Milan-Empoli sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Milan-Empoli sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Empoli su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi. Sky affiderà invece la telecronaca della partita a Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Luca Marchegiani come seconda voce.

MILAN-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN e Sky Go tifosi e appassionati potranno vedere l'anticipo serale Milan-Empoli in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con i portali ufficiali delle due piattaforme.

Gli utenti DAZN, al termine della partita, potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Una terza possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL sarà possibile seguire Milan-Empoli anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre, con le formazioni ufficiali, e, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI

Florenzi terzino sinistro nel Milan (Theo Hernandez è squalificato), con Brahim Diaz pronto a far rifiatare Tonali: Kessie, in tal caso, arretrerebbe in mediana accanto a Bennacer. Giroud titolare, ma Ibra scalpita. Fiducia a Kalulu.

Empoli con Bajrami ed Henderson a supporto di Pinamonti, confermato Asllani in regia, Parisi sull'out mancino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.