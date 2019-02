Milan-Empoli 3-0: Piatek non si ferma più, i rossoneri calano il tris

Il Milan supera 3-0 l’Empoli e inanella la sua terza vittoria consecutiva in campionato. Di Piatek, Kessié e Castillejo le reti del match.

Risposte chiare, importanti, significative quelle che Rino Gattuso raccoglie da Milan-Empoli, gara presentata alla vigilia dal tecnico rossonero come esame di maturità per il suo Diavolo: a San Siro è 3-0, in virtù delle reti firmate da Piatek, Kessié e Castillejo.

Stadio che esplode dopo dieci minuti ma è una gioia effimera per i tifosi milanisti: perfetto cross dalla sinistra di Rodriguez, a centro area Paquetà colpisce di testa e spiazza Dragowski, ma l’intervento del VAR cancella la rete del brasiliano per una chiara posizione di fuorigioco. Il Milan tiene in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso due volte alla mezzora con Castillejo, che scalda i guanti di Dragowski. Ma è un Diavolo lento, prevedibile, che gioca sotto ritmo. Segnali positivi arrivano però da Conti, in campo da titolare a 544 giorni di distanza dall’ultima presenza dall’inizio, che dimostra di aver ritrovato gamba e intraprendenza.

Dagli spogliatoi rientra un Milan molto più cattivo e determinato e non a caso, nel giro di pochi minuti, la squadra di Gattuso mette in ghiaccio il match: prima sbloccando il punteggio con il solito, perentorio Piatek; poi raddoppiando con un delizioso tocco sotto di Kessié. Sul 2-0 è tutto in discesa per i padroni di casa, che al 67’ trovano anche il tris con Castillejo, su assist proprio di Conti.

Nel finale altro intervento del VAR per annullare ancora per fuorigioco il possibile 4-0, siglato da Borini dopo un pregevole spunto personale.

4 - Prima di Krzysztof Piatek, l’ultimo giocatore ad aver segnato in ognuna delle prime quattro presenze da titolare in Serie A con il @acmilan è stato Oliver Bierhoff tra settembre e ottobre 1998. Inarrestabile.#MilanEmpoli #SerieA pic.twitter.com/ycSJCrcAZQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 febbraio 2019

I GOAL

49’ PIATEK 1-0

Azione corale dei rossoneri che libera Calhanoglu al cross da destra, palla al centro rasoterra per Piatek che anticipa tutti e trafigge il portiere.

51’ KESSIE’ 2-0

Verticalizzazione di Castillejo, l’ivoriano si inserisce con i tempi giusti e scavalca Dragowski con un preciso pallonetto.

67’ CASTILLEJO 3-0

Cross rasoterra di Conti e deviazione di sinistro dello spagnolo, che spiazza il portiere dell’Empoli.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-0

MARCATORI: 49’ Piatek, 51’ Kessié, 67’ Castillejo

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (80’ Biglia), Paquetà (69’ Borini); Castillejo, Piatek (69’ Cutrone), Calhanoglu. All. Gattuso

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah (66’ Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74’ Pajac); Caputo, Farias (66’ La Gumina). All. Iachini

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Di Lorenzo (E), Calhanoglu (M)

Espulsi: Nessuno