Milan e Napoli, marcia da record in Serie A: 10 vittorie nelle prime 11 partite

Rossoneri da primato in A, gli azzurri eguagliano la striscia del 2017. Prima di loro ci erano riuscite soltanto Roma e Juventus.

Semplicemente inarrestabili. Milan e Napoli proseguono la loro corsa appaiate in vetta alla classifica, griffando una prima parte di campionato da autentiche dominatrici della scena tricolore.

Dopo il successo dei partenopei del derby in salsa campana contro la Salernitana, una manciata di ore più tardi si è concretizzata la pronta risposta di stampo rossonero e, in tal senso, l'affermazione meneghina sul campo della Roma rappresenta un segnale di forza inequivocabile.

Goal, vittorie, tre punti ma anche un posto al sole nel libro dei record del campionato di Serie A: grazie a questi successi, infatti, sia la formazione guidata da Spalletti che la truppa Pioli hanno toccato quota 31 punti in classifica, frutto di dieci vittorie nelle prime undici partite.

10/11 - Il Milan è diventato la quarta squadra nella storia della Serie A a vincere 10 delle prime 11 gare stagionali, dopo Roma, Juventus (due volte) e Napoli (due volte). Indiavolato.

Per il Milan si tratta di un primato assoluto: i rossoneri, infatti, non erano mai riusciti nella loro storia a centrare il bottino pieno in dieci delle prime undici uscite. Non si può parlare di novità, invece, per quanto riguarda il Napoli: i campani sotto la gestione di Maurizio Sarri replicarono gli stessi numeri nella stagione 2017-2018, poi chiusa al secondo posto alle spalle della Juventus.

Prima di loro, soltanto Juve e Roma erano riuscite a mettere insieme un filotto di tale portata: i bianconeri hanno vinto 10 delle prime 11 partite nelle stagioni 2005-2006 e 2018-2019, rispettivamente con Capello e Allegri, entrambe sfociate nella conquista dello Scudetto.

I giallorossi, invece, vi riuscirono con Rudi Garcia al timone nell'annata 2013-2014 ma anche in quel caso a fine anno arrivò soltanto la piazza d'onore.

Oggi, Milan e Napoli ripropongono la propria candidatura nel club dei primatisti a suon di risultati che, numeri alla mano, stanno già creando il solco in classifica come testimoniano il +7 sull'Inter terza, il +12 sulle quarte e addirittura +16 sulla Juventus.

Una vera e propria marcia da record che consegna nelle mani delle due battistrada i gradi di favorite dopo quasi un terzo di campionato passato agli archivi.