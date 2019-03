Milan e Inter lavorano al nuovo San Siro: obiettivo 2023

Milan e Inter a lavoro per realizzare il nuovo stadio vicino all'attuale impianto: avrà 60 mila posti, investimento da circa 600 milioni di euro.

Il derby di campionato è ormai vicino, ma Milan e Inter continuano a lavorare a stretto contatto per la realizzazione del nuovo stadio: il progetto prevede un nuovo impianto di 60 mila posti per un investimento complessivo di 600 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da 'Repubblica', il club rossonero sembra aver sposato l'idea di costruire un nuovo impianto accanto al Meazza, che sarà demolito se arriverà l'ok dei nerazzurri: servirà la stessa cifra investita dal Real Madrid per la ristrutturazione del Bernabeu e parte del finanziamento arriverà dai diritti sul nome.

Se l'intero progetto dovesse andare in porto il nuovo impianto sorgerà al posto degli attuali parcheggi: nei giorni scorsi Gazidis e Antonello sono volati negli USA per visionare alcuni impianti moderni, come il Mercedes Benz di Atlanta e il MetLife di New York.

Lo stadio avrà ingressi separati per le due squadre, che continueranno a giocare nel vecchio San Siro durante i lavori: l'obiettivo delle due società è quello di potersi trasferire nella nuova casa entro il 2023.