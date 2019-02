Milan e Inter alleate per lo stadio, Scaroni promette: "Sarà il migliore al mondo"

Milan e Inter vanno avanti sul progetto dello stadio, possibile la ristrutturazione di 'San Siro' ma anche la costruzione di un nuovo impianto.

Dopo il via libera allo stadio della Roma anche Milano accelera sul progetto di un nuovo impianto che però in questo caso sarà ancora condiviso tra le due squadre della città: Milan e Inter.

A confermarlo sono stati oggi il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'amministratore delegato nerazzurro Antonello, entrambi intervenuti durante un evento organizzato da uno sponsor comune.

Scaroni in particolare, come riporta 'Sky Sport', ha assicurato che il nuovo stadio sarà all'altezza dei migliori impianti europei e non ha escluso l'addio definitivo a 'San Siro'.

"Sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo. Non ci sarà solo uno stadio, parliamo anche di metri quadri complessivi. Prendiamo in considerazione sia la ristrutturazione di San Siro che l'abbattimento, forse è più facile costruire un nuovo stadio che abbattere San Siro. Ciò che vogliamo dare a Milano è uno stadio efficiente e a livello. Teniamo aperte due ipotesi e arriveremo nelle prossime settimane ad una definizione.Noi a Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo fare una cosa fantastica. Coinvolgendo anche le famiglie".

Sulla stessa lunghezza d'onda del presidente del Milan arrivano anche le parole di Antonello.