Milan, Donnarumma non recupera: verso il forfait con il Genoa

Ancora terapie alla caviglia per Gigio Donnarumma, che non sembra poter recuperare per la sfida interna contro il Genoa.

Dopo il pareggio di Firenze maturato nel finale tra tante polemiche il prepara la sfida interna in programma domenica alle 12.30 contro il . Mister Pioli non potrà contare però su Gigio Donnarumma, reduce dalla brutta botta alla caviglia rimediata al Franchi.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il portiere rossonero è ancora alle prese con le terapie del caso e non sembra poter recuperare per la sfida di San Siro contro i rossoblù. Si va verso il forfait dunque per il portiere della Nazionale, che cederà con ogni probabilità il posto a Begovic.

Niente allenamento in gruppo per Donnarumma, che salvo recuperi dell'ultimo minuto non sarà della partita: lo staff medico vuole evitare qualsiasi rischio e l'obiettivo principale è quello di averlo in forma per la semifinale di ritorno di Coppa contro la , in programma pochi giorni dopo.