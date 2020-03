Milan, Donnarumma ancora a parte: Begovic pronto all'esordio dal 1'

Non migliorano le condizioni di Gianluigi Donnarumma: in Milan-Genoa dovrebbe essere impiegato Asmir Begovic, all'esordio da titolare.

Preso atto della decisione di rinviare il secondo atto della semifinale di Coppa sul campo della , il si prepara al ritorno in campionato che vedrà la sfida al nel weekend, recupero della 26esima giornata.

Con ogni probabilità Pioli non potrà schierare tra i pali della porta Gianluigi Donnarumma: come riferito da 'Sky Sport', il portiere si è allenato a parte anche oggi e le chances di vederlo all'opera sono sempre più ridotte ad un lumicino.

A questo punto si fa strada l'ipotesi di un'opportunità per Asmir Begovic, già chiamato in causa nel secondo tempo della trasferta di Firenze in cui si era ben disimpegnato con una parata salva-risultato su Caceres nel finale.

Per l'estremo difensore bosniaco si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto in maglia rossonera dopo l'arrivo nel calciomercato invernale in sostituzione di Pepe Reina, partito per l' dove ora difende la porta dell' .