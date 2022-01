Milan, dischetto "pesante": terzo errore del terzo rigorista diverso in stagione

Qualuno direbbe che "i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli", e per certi versi è così: in Serie A, comunque, in questa stagione sono stati frequenti gli errori dal dischetto delle formazioni in vetta. Nell'ultimo turno è toccato di nuovo al Milan.

Il rigore sbagliato da Theo Hernandez contro lo Spezia non ha certo pregiudicato il risultato, dato che poco dopo è arrivato il goal di Rafael Leao per il momentaneo vantaggio dei rossoneri, ma ha portato a 3 i penalty non realizzati in questa stagione.

A sbagliare dal dischetto, prima del francese, Zlatan Ibrahimovic contro la Roma (anche in quel caso, rigore non influente ai fini del risultato) e Franck Kessié contro la Lazio (nel recupero della prima frazione): 3 su 8 assegnati.

Theo Hernandez è, quindi, anche il terzo rigorista diverso a sbagliare in questo campionato con la maglia rossonera: l'unico a non aver ancora fallito è stato Olivier Giroud, a segno contro Cagliari e Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Milan non è la sola squadra ad aver sbagliato 3 rigori in stagione, però: insieme alla formazione di Stefano Pioli troviamo l'Inter con 3 penalty non realizzati su 9 (2 da Lautaro Martinez, 1 da Dimarco) e il Napoli, sempre a quota 3, ma su 7 (tutti con Insigne rigorista).

Il rigore assegnato contro lo Spezia è il 28° in campionato nell'arco delle ultime due stagioni: nel computo totale sono 20 quelli realizzati e 8 quelli falliti, per una percentuale del 28,5% di penalty non trasformati dal Milan.

Si tratta di una statistica fondamentale? Di sicuro di un dato altalenante, che può essere migliorato vista la qualità dei giocatori in rosa: poi sì, "I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli". Su questo non ci piove.