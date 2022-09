Milan-Dinamo Zagabria dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida la Dinamo Zagabria nella 2ª giornata del Gruppo E di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

18:45 Canale TV: Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Infinity+

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre, Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Il Milan di Stefano Pioli ospita la Dinamo Zagabria di Ante Cacic nella 2ª giornata del Gruppo E di Champions League. I croati sono l'unica squadra del proprio girone ad aver ottenuto la vittoria nella prima giornata, battendo il Chelsea, e hanno attualmente 2 punti di vantaggio in classifica sui milanesi, bloccati sul pareggio dal Salisburgo.

Si tratta della prima sfida fra Milan e Dinamo Zagabria in Champions: le due formazioni si sono tuttavia affrontate nei preliminari del torneo nella stagione 2000/01, quando la squadra italiana si aggiudicò entrambe le partite: 3-1 il risultato in casa, 3-0 in trasferta.

In generale Milan e Dinamo Zagabria si sono affrontate 4 volte nelle principali Coppe europee, e la compagine italiana vanta al momento il 100% di vittorie, essendosi affermata in tutte e 4 le partite. Esiste tuttavia un lontano precedente favorevole alla formazione croata, che nel 1966 eliminò i rossoneri negli ottavi di finale di Mitropa Cup, pareggiando 0-0 a Milano e imponendosi 1-0 davanti ai suoi tifosi.

Contro formazioni croate, nelle principali competizioni UEFA, il Milan vanta 5 vittorie e una sola sconfitta, arrivata contro il Rijeka nella partita più recente, giocata a dicembre 2017 e persa fuoricasa 2-0. I milanesi, tuttavia, non vincono in casa da sette partite di Champions League: l'ultimo successo davanti ai propri tifosi risale al settembre 2013 contro il Celtic (2-0).

Alexis Saelemaekers, oltre a segnare il goal rossonero contro il Salisburgo, è stato uno dei migliori dribblatori della prima giornata di Champions League, con 5 dribbling riusciti, alle spalle soltanto di Vinícius Junior e Ousmane Dembélé.

La rete del successo sul Chelsea ha portato invece l'attaccante croato Mislav Orsic a 5 reti in 7 presenze in Champions League. Il giocatore è il bomber europeo della squadra con 18 goal in 37 partite. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Dinamo Zagabria, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Milan-Dinamo Zagabria si disputerà la sera di mercoledì 14 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, con fischio d'inizio previsto per le ore 18.45. Sarà la prima volta che le due squadre si affrontano in Champions League.

La sfida Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

La telecronaca di Milan-Dinamo Zagabria su Sky sarà curata da Fabio Caressa, che sarà affiancato da Beppe Bergomi al commento tecnico.

La sfida di Champions League Milan-Dinamo Zagabria potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Mediaset trasmetterà la partita Milan-Dinamo Zagabria in diretta streaming sul canale a pagamento della propria piattaforma streaming Infinity +, che offre agli abbonati la visione di 104 partite della massima competizione europea.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

GOAL permetterà ai suoi lettori di seguire la gara Milan-Dinamo Zagabria anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la partita avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-DINAMO ZAGABRIA

Diverse assenze per infortunio per Pioli, che dovrà fare a meno, oltre che del lungodegente Ibrahimovic, dei vari Rebic, Florenzi, Krunic e Origi. Davanti al portiere Maignan, i rossoneri si presenteranno con Calabria e Theo Hernández esterni bassi e Kalulu e Tomori coppia centrale. Tonali e Bennacer formeranno il tandem sulla mediana. Davanti toccherà ancora al francese Giroud con ogni probabilità agire da centravanti, con Saelemaekers (favorito su Messias), De Ketelaere e Rafael Leão a supporto sulla trequarti.

Cacic risponderà schierando i croati con il 3-5-2. In attacco sarà riproposto il tandem formato da Petkovic e Orsic, pericolo numero uno per i rossoneri. Misic sarà il playmaker di centrocampo, con Ademi e Ivanusec che si candidano come mezzali ai suoi lati. Ristovski e Ljubicic, invece, potrebbero essere i due esterni di fascia. In difesa Moharrami, Sutalo e Peric formeranno la linea a tre. In porta giocherà Livakovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic. All. Cacic