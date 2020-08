Milan, Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri: promosso dall'U17

Nelson Dida torna nella prima squadra del Milan: nella prossima stagione sostituirà Turci come preparatore dei portieri.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Nelson Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri del . Per il brasiliano non si tratta di un ritorno, bensì di una promozione.

Dida è infatti attualmente il preparatore dei portieri della formazione Under 17; la società ha quindi deciso di fargli fare il triplo salto e portarlo direttamente in prima squadra al fianco di Stefano Pioli.

Il brasiliano prenderà il posto di Turci, che era arrivato al Milan con Giampaolo e che a sorpresa era rimasto anche sotto la guida di Stefano Pioli. Ma dalla prossima stagione però ci sarà questo avvicendamento.

Altre squadre

Nelson Dida ha vestito la maglia del Milan dal 2000 al 2010 (con un anno in prestito al Corinthians). Adesso un nuovo capitolo in prima squadra per lui.