Milan, Cutrone svela: "Mi hanno messo nelle condizioni di andare via"

Nel corso degli ultimi anni è cambiato più volte il volto offensivo del , che non riesce ancora a trovare continuità di prestazioni e risultati. Tra i centravanti più amati del recente periodo c'è sicuramente Patrick Cutrone, che torna sul suo addio ai rossoneri dopo i primi mesi al Wolverhampton.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato dal Daily Mail, il giovane attaccante italiano non riesce ancora a darsi una spiegazione:

"Ad un certo punto mi hanno messo in una posizione in cui ho detto ‘ok, devo andarmene’. Non so spiegare bene cosa sia successo, ma dopo aver parlato con il club ho preso questa decisione".