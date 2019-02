Cutrone 'caldo' Per Milan-Empoli: vice-Suso o al posto di Piatek?

Contro l'Empoli Gattuso dovrà fare a meno di Suso squalificato: Cutrone si candida per adattarsi sull'esterno, ma potrebbe riposare anche Piatek.

L'Empoli a San Siro con vista sulla semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico. Tra venerdì e martedì il Milan va alla ricerca di conferme di quanto buono fatto nell'ultimo mese, ma, almeno per la partita in casa contro i toscani, potrebbe doverlo fare con delle novità in campo. E con un Patrick Cutrone che scalpita.

Per il match interno di campionato, anticipato al venerdì sera, Gennaro Gattuso starebbe pensando a rilanciare il classe 1998 dal primo minuto dopo avergli concesso solo spezzoni nelle ultime 4 uscite. L'arrivo di Krzysztof Piatek ha naturalmente cambiato le gerarchie e i goal hanno legittimato le scelte dell'allenatore rossonero.

Finora l'ex Genoa, uomo dei record con 6 goal in 5 partite con la maglia del Milan, è stato intoccabile, ma la fiducia che il tecnico nutre per Cutrone, secondo 'Tuttosport', potrebbe portarlo a fare delle valutazioni su un eventuale turno di riposo per Piatek, al momento forse l'unico irrinunciabile nella rosa del Milan. Ma con un sostituto che, già a Bergamo sabato sera nei 23 minuti in campo, ha dimostrato ancora una volta di essere valido.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' Gattuso potrebbe anche inventarsi una soluzione di ripiego per far spazio al numero 63 e non rinunciare al bomber polacco, dirottando quindi sulla fascia destra Cutrone. Suso salterà infatti la gara con l'Empoli per squalifica e ciò libera uno slot nel tridente offensivo, visto che il modulo, nonosante l'assenza dello spagnolo, non dovrebbe cambiare.

Posto che Calhanoglu, tornato anche al goal, difficilmente potrebbe perdere la maglia da titolare, Cutrone si trova in ballottaggio con due esterni di ruolo come Borini e Castillejo per conquistarsi una maglia, i quali in questo momento sembrano più avanti, soprattutto lo spagnolo, sostituto naturale per caratteristiche di Suso.

Quella di Gattuso, in caso decidesse di premiare Cutrone, sarebbe una scelta dettata soprattutto dalla voglia di motivare il numero 63, dandogli un'iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. L'arrivo di Piatek ha ridimensionato anche le sue ambizioni in questo Milan, ma la sua voglia e la sua determinazione non sono diminuite. Soltanto il minutaggio è calato, per questo Gattuso potrebbe premiarlo con una maglia da titolare. Rimane da capire ancora in che modo, e soprattutto in che ruolo.