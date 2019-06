Milan, Costacurta non tornerà: "Nessun contatto con Maldini, certi incarichi non li prenderei"

Accostato al Milan come nuovo possibile club manager, Costacurta ha chiuso le porte a un suo ritorno in rossonero: "Scelta giusta puntare su Boban".

Alessandro Costacurta ha smentito ogni possibile voce circa un suo ritorno al come dirigente. Intervenuto ai microfoni di 'Rai Radio 1', l'attuale presidente del comitato organizzatore dell’Europeo Under 21 ha voluto specificare come non ci sia mai stato alcun contatto con Paolo Maldini.

Interrogato nello specifico circa la reale possibilità di una sua avventura al Milan nel ruolo di 'club manager' per i rossoneri, l'ex difensore italiano ha sottolineato come ogni voce sia infondata, dal momento che lui non ha mai avuto alcun interesse a ricoprire questa posizione.

"Non c'è stato veramente nessun contatto con Maldini. C'è un rapporto quasi fraterno tra me e Paolo e sa che io certi incarichi non li prenderei. Non ci siamo sentiti da quando sono uscite le notizie su di me. Se invece è vero che tornerà Boban, quella mi sembra una scelta corretta e che va nella giusta direzione".

Chi dovrebbe invece arrivare al Milan nelle prossime ore è Marco Giampaolo, tecnico che prenderà il posto di Gennaro Gattuso. Parlando proprio del futuro allenatore del Milan, salvo clamorosi colpi di scena, Costacurta ha approvato a pieni voti la scelta dei rossoneri di puntare sull'attuale tecnico della .