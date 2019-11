Milan, Conti ammette: "Perdere contro la Juventus ci può stare"

La sconfitta subita contro la ha messo ulteriormente nei guai il ma adesso, quasi due settimane dopo, Andrea Conti ammette che in realtà il ko di non ha colto impreparati i rossoneri.

Il terzino, intervistato da 'Sky Sport', riconosce di fatto l'attuale superiorità della Juventus tanto che una sconfitta contro i bianconeri era quasi messa in preventivo.

Conti poi esalta il nuovo tecnico Pioli, sottolineando le differenze tra l'ex allenatore della e il predecessore Giampaolo.

L'obiettivo del Milan, nonostante l'attuale posizione in classifica, resta il quarto posto.

"Quando giochi con il Milan gli obiettivi sono sempre alti: la Champions è il nostro obiettivo anche quest'anno nonostante un avvio complicato. Dobbiamo risalire in classifica perché una squadra come il Milan non può stare così in basso".