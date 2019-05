Milan, Conceição nome nuovo per la panchina: è in uscita dal Porto

Sergio Conceição ha finito la sua seconda stagione al Porto, conosce l'Italia e sa lanciare i giovani. Piace al nuovo Milan che sta nascendo.

Giorni caldi, di profondo cambiamento e di progettazione del futuro al . Dopo l'addio di Gattuso e Leonardo, Paolo Maldini sta riflettendo sulla proposta di Elliott, con un ruolo che dovrebbe essere in caso quello di direttore sportivo. Ma in queste ore si decide anche il nome del prossimo allenatore rossonero.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', c'è un nome nuovo e già forte per quanto riguarda il futuro del Milan. Stiamo parlando di Sergio Conceição, ex giocatore di , e e adesso al capolinea della sua seconda stagione in sella al .

Piace al nuovo Milan che sta nascendo, per più motivi: conosce bene il nostro campionato, ha una buona esperienza già in campo europeo, sa lanciare i giovani e lo stile di gioco del suo Porto sembra sposarsi perfettamente con la . Dopo due anni, come detto, il suo rapporto con il Porto sembra essere finito, a prescindere dai rossoneri.

Quest'anno non ha vinto il campionato portoghese, come fatto l'anno scorso, ma ha ben figurato in , eliminado la e uscendo solo ai quarti di finale per mano del .

Restano comunque in lizza anche i nomi italiani, per certi versi preferiti da Paolo Maldini. In ordine sparso: Marco Giampaolo, SImone Inzaghi, Roberto De Zerbi ed Eusebio Di Francesco.

Poi, al momento più staccati nella lista, ci sono anche i nomi di Rudi Garcia, che ha da poco lasciato il , e Paulo Fonseca, tecnico dello che interessa anche alla Roma.