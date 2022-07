Telecamere indossate dai calciatori, sistemi per la coda al ristorante e alla toilette: nuove tecnologie in occasione del match tra Milan e Colonia.

La nuova stagione del Milan campione d'Italia si apre in Germania, a Colonia, con la prima amichevole in vista della nuova stagione. Prima del ritiro di Klagenfurt, in Austria, in programma dal 23 al 30 luglio, la formazione rossonera di Stefano Pioli sarà impegnata nel primo appuntamento del precampionato al 'RheinEnergie' Stadion il 16 luglio nella sfida contro i padroni di casa valida per la Telekom Cup.

Quello tra Colonia e Milan è stato denominato il 'Match dell'Innovazione'. In occasione della sfida tra tedeschi e rossoneri, infatti, saranno testate nuove tecnologie, sviluppate grazie una partnership tra la squadra di Bundesliga e Deutsche Telekom.

I tifosi potranno assistere alla gara attraverso diverse prospettive, tra cui quella dei calciatori in campo: i giocatori del Colonia saranno dotati di speciali telecamere, che offriranno ai tifosi una visione dall'interno. Inoltre, saranno forniti speciali feed di dati in tempo reale.

La partita e non solo. Tra le tecnologie sviluppate c'è anche quella di un sistema strategico di gestione della folla informerà il tifoso su quale sia il ristorante o la toilette con la coda più breve per ottimizzare l'esperienza allo stadio degli spettatori.

Philipp Turoff, amministratore del Colonia, ha parlato proprio della partnership tra il club teutonico e Deutsche Telekom e dell'iniziativa in occasione della sfida contro il Milan:

"Fin dal primo giorno a Colonia sono rimasto sorpreso dalla moltitudine di idee innovative e iniziative tecnologiche per un'esperienza emozionante allo stadio. Con Deutsche Telekom, le nostre attività saranno protagoniste di questa partita. Il Colonia, la società e diverse startup vogliono mostrare cosa sarà possibile fare nel calcio del futuro”.

Oltre a quella contro il Colonia, il Milan ha già ufficializzato altre tre amichevoli: quella con lo Zalaegerszegi il 23 luglio, contro il Wolfsberger il 27 luglio e il Marsiglia il 31 luglio.