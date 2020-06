Sky - Milan, la clausola di Bennacer? Attivabile solo nel 2021

Il Milan vuole tenere il suo centrocampista, anche vista la clausola da 50 milioni effettiva solamente il prossimo anno.

Campione d'Africa con la sua nell'ultima edizione della competizione continentale, Ismael Bennacer si sta mettendo in mostra anche con la maglia del . Tanto che per l'ex cominciano a circolare insistente voci relative alle grandi d'Europa, dal al .

Le squadre più ricche d'Europa vorrebbero strappare Bennacer al Milan già in queste settimane, ma per farlo servirà un'offerta irrinunciabile. Anche perchè, come evidenzia Sky Sport, la famosa clausola rescissoria da 50 milioni sarebbe valida solamente nel 2021.

L'idea del Milan è quella di tenere Bennacer in squadra anche dopo la sessione estiva che inizierà il prossimo settembre, più tardi rispetto al solito a causa dello stop per coronavirus e lo slittamento di tutto ciò che ruota attorno al calcio di e non.

Bennacer, che durante questa stagione ha rimediato più cartellini gialli di chiunque in campionato, con ben dodici ammonizioni, aspetta ancora di trovare la prima rete con il Milan. Non per questo però è poco considerato, vista la quantità regalata al centrocampo di Pioli.

La famosa clausola di Bennacer non solo è attivabile solamente dal 2021, ma in più chiunque voglia esercitarla in futuro dovrà pagare la cifra in un’unica soluzione e non a rate. Così da permettere al Milan di incassare immediatamente dall'eventuale addio.

Addio di fatto a cui il Milan non pensa: per ora Bennacer è uno degli intoccabili.