Milan, chiarimento tra Gattuso e Bakayoko: presenti anche Leonardo e Maldini

Incontro a Milanello tra Gattuso e Bakayoko: il tecnico rossonero si è confrontato con il centrocampista francese dopo i fatti di Milan-Bologna.

Chiarimento tra Gennaro Gattuso e Tiemoue Bakayoko in quel di Milanello. Secondo quanto riportato dall'ANSA, l'allentore rossonero e il centrocampista francese si sono parlati questa mattina poco prima dell'allenamento, provando così a chiarire quanto avvenuto ieri sera nel corso di Milan-Bologna.

Richiamato da Gattuso per entrare in campo al posto di un infortunato Lucas Biglia, Bakayoko aveva ritardato il suo ingresso, mandando su tutte le furie il tecnico rossonero. Da lì è nato un diverbio tra i due, con l'ex che si sarebbe rifiutato di entare in campo. Versione smentita però da Bakayoko attraverso un messaggio sui social.

"Le cose sono chiare: non mi sono mai rifiutato di entrare in campo. Mi sembra che le immagini parlino da sole. Avevo solo un desiderio, entrare sul terreno di gioco e aiutare i miei compagni come ho sempre fatto e come farò da qui al termine della stagione. Forza ".

A chiudere sul nascere la vicenda ci aveva provato poi Gattuso nel post-partita, dichiarando di voler risolvere la questione internamente e senza troppo clamore. Chiarimento che pare essere arrivato proprio questa mattina, alla presenza di Leonardo e Maldini.

La volontà da parte del Milan è infatti quella di riportare il sereno in un gruppo lanciato verso un finale di stagione nel quale si giocherà tutto, essendoci ancora un quarto posto da provare a conquistare.