Cosa serve al Milan per la Champions League

Il Milan non ha ancora ottenuto la qualificazione alla Champions League: tutte le combinazioni per i rossoneri.

Sembrava poter arrivare contro il Cagliari già salvo la matematica qualificazione in Champions League dei rossoneri dopo otto anni. Invece niente da fare, Juventus più vicina, aggancio del Napoli in classifica e ultimi 90 minuti decisivi per terzo o quarto posto.

Il Milan può infatti ancora arrivare al quinto posto: una mancata qualificazione in Champions sarebbe ovviamente una grande delusione dopo aver sognato lo Scudetto a lungo, prima di perdere posizioni ed essere risucchiato nella lotta per la massima competizione europea.

MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE SE...

Batte l'Atalanta

Pareggia contro l'Atalanta e il Napoli pareggia o perde contro il Verona

Pareggia contro l'Atalanta e la Juventus perde o pareggia contro il Bologna

Perde contro l'Atalanta e la Juventus pareggia contro il Bologna

Perde contro l'Atalanta e il Napoli perde contro il Verona

MILAN IN EUROPA LEAGUE SE...

Perde contro l'Atalanta e sia Napoli che Juventus vincono (contro Verona e Bologna)

MILAN E JUVENTUS A PARI PUNTI

Milan in Champions League grazie alla maggior differenza reti negli scontri diretti: pari invece i punti negli scontri diretti (primo criterio).

MILAN E NAPOLI A PARI PUNTI

Milan in Champions grazie alla maggior differenza reti negli scontri diretti: pari invece i punti negli scontri diretti (primo criterio).

MILAN, NAPOLI E JUVENTUS A PARI PUNTI

Si considerano gli scontri diretti: due vittorie e due sconfitte a testa per tutte. Parità. Si va dunque a considerare il secondo criterio, la differenza reti generale negli scontri diretti: Milan in Champions League per la maggior differenza reti. Parità tra Napoli e Juventus: Napoli in Champions per la maggior differenza reti generale in campionato (a meno che non perda con dieci o più goal di scarto contro il Verona).