Milan-Celtic dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Europa League, dopo il pari contro il Lille, il Milan affronta il Celtic: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

MILAN-CELTIC: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 dicembre 2020

3 dicembre 2020 Orario: 18:55

18:55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Non ha ancora ottenuto il pass per i sedicesimi di finale, il Milan di Pioli. In girone H decisamente equilibrato, con i rossoneri secondi dietro il ad una lunghezza di distanza. A -1, con cinque punti, lo Sparta Praga. Celtic, avversario rossonero, ad uno e fanalino di coda.

'Diavolo' reduce dal successo sulla Fiorentina in campionato (2-0), mentre gli scozzesi sono stati clamorosamente eliminati dal Ross County in Coppa di Lega.

A fine ottobre il Milan aveva vinto a Glagow abbastanza agevolmente per 3-1, inaugurando alla grande il gruppo di Europa League dopo aver superato le fasi preliminari: il quinto turno potrebbe rappresentare la qualificazione, in caso di successo e contemporanea sconfitta dello Sparta Praga.

In ogni caso, però, il Milan dovrà attendere la sesta e ultima giornata per provare a passare il turno come capolista: molto dipenderà dal match tra il favorito Lille contro il team ceco, comunque deciso a mettere i bastoni tra le ruote fino all'ultimo alle due favorite del raggruppamento.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Lille-Milan: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-CELTIC

La sfida tra Milan e Celtic si giocherà giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18:55. Match in programma a Milano, San Siro, senza tifosi.

Milan-Celtic sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

La diretta di Milan contro Celtic sarà disponibile per gli abbonati Sky, su Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c'è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

Milan-Celtic disponibile anche sul nostro sito grazie alla nostra diretta testuale. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni sulla partita, dalle notizie sulle formazioni alla cronaca minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Pioli riproporrà Rebic come prima punta, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Hauge. Tra i pali Donnarumma sarà difeso da Dalot, Kajer, Romagnoli e Theo Hernandez, mentre i centrocampisti saranno Kessié e Tonali, qualora non recuperi Bennacer.

Scozzesi con Christie, Ntcham ed Elyounoussi a supporto di Edouard. McGregor e Brown a formare la diga di centrocampo. Elhamed e l'ex Laxalt sulle corsie laterali difensive, Jullien e Ajer centrali a protezione della porta di Barkas.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Jullien, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Ntcham, Elyounoussi; Edouard.