Milan, Casper Stylsvig e James Murray entrano in società dall'1 marzo

Il Milan annuncia i nuovi "Chief Revenue Officer" ("CRO") e "Chief of Staff": sono Casper Stylsvig e James Murray.

Mentre il Milan di Gattuso prepara la partita contro l'Empoli di questa sera, la società annuncia ufficialmente l'insediamento di due nuovi dirigenti.

"AC Milan comunica l’ingresso nel management rossonero di Casper Stylsvig e James Murray, rispettivamente in qualità di "Chief Revenue Officer" ("CRO") e "Chief of Staff" dell’Amministratore Delegato. Entrambi si insedieranno ufficialmente il 1 marzo 2019".

Entrambi i dirigenti, come si evince dal continuo del comunicato del Milan, arrivano dall'Inghilterra.

"Casper Stylsvig entra in AC Milan dopo aver ricoperto il medesimo ruolo nel Fulham, vantando inoltre precedenti incarichi nel Manchester United, come "Head of Sales and Global Sponsorship" e nell’FC Barcelona, come "Business Development Manager". La sua nomina è in linea con la visione strategica dell’AD rossonero Ivan Gazidis di guidare le vendite e aumentare i ricavi attraverso tutte le divisioni commerciali del club".

"James Murray approda in AC Milan dopo aver trascorso le ultime 5 stagioni come "Head of Business Strategy" all’Arsenal FC e una precedente esperienza professionale in Accenture. James contribuirà a sviluppare e guidare tutti gli obbiettivi strategici del Club nel corso della nuova era".

Due importanti innesti per il Milan che, anche se non saranno in prima linea o sulla bocca di tutti, lavoreranno sodo per cercare di continuare a far crescere i rossoneri sotto tutti gli aspetti.