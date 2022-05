Il Milan è campione d’Italia, Tonali: “Avversarie più forti, ma nessuno aveva più voglia di noi”

Sono i giorni giustamente dedicati alle celebrazioni, quelli che si stanno vivendo in casa Milan. La compagine rossonera infatti, dopo un lungo testa a testa con l’Inter, è riuscito nell’impresa di vincere il diciannovesimo Scudetto della sua gloriosa storia.

Tra i grandi artefici del trionfo del gruppo guidato da Stefano Pioli, anche Sandro Tonali. Il centrocampista, protagonista di un’annata da incorniciare, in un’intervista rilascia a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come sta vivendo questo momento e ricordato come undici anni fa era sceso in piazza per festeggiare quello che fino a domenica è stato l’ultimo tricolore vinto dai rossoneri.

“Quando vinci cambia tutto, se possibile l’attaccamento alla maglia aumenta. Ero bambino in strada a Sant’Angelo Lodigiano, paese milanista, per la festa da tifoso. A Reggio Emilia è stato pazzesco, ma ho realizzato quanto abbiamo fatto solo una volta tornati a Casa Milan: ho letto l’emozione negli occhi della gente intorno a noi, allucinante. Mi sono detto: non prenderò il telefono in mano per video o foto, questi momenti devo viverli e tenerli sempre con me”.

Tonali ha spiegato cosa ha avuto il Milan più dell’Inter.

“La fame. C’erano avversarie più forti sulla carta, come l’Inter, ma nessuno aveva più voglia di noi. Ci abbiamo messo passione, cuore, emozione, valori. Così puoi arrivare ovunque: noi lo abbiamo dimostrato”.

Il centrocampista rossonero ha spiegato quale è stato il momento più importante della sua stagione.

“Il gol alla Lazio, per il momento in cui è arrivato è stato il più pesante della stagione. Un altro gol arrivato da dentro l’area piccola, devo aggiungerne altri da fuori. E migliorare nella scelta dei tempi sui contrasti, troppe volte mi espongo al rischio ammonizione. Migliorerò, mi ispiro a Thiago Alcantara. Rivedo ogni mia partita, tranne l’ultima: avrò tempo per farlo”.

L'articolo prosegue qui sotto

L’obiettivo di Tonali è ora quello di diventare una bandiera del Milan.

“Ridurmi lo stipendio per il Milan era stato il mio ultimo pensiero, come lo sarà il rinnovo. Perché è certo che io voglio stare qui, contratto dopo contratto. Sarebbe bello diventare una bandiera, ma non guardo così tanto oltre per scaramanzia. Sono così legato a questi colori da sapere che il mio prolungamento non sarà mai un problema, giusto che la società pensi prima ai compagni in scadenza che a me: ho già un accordo per altri quattro anni. Voglio essere l’ultimo dei pensieri”.