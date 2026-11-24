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Francesco Camarda, giovane attaccante classe 2008 del Milan, ha rilasciato una lunga, interessante ed emozionante intervista a VICE - in collaborazione con il club rossonero - dove ha ripercorso le tappe di questa sua prima parte di carriera, ricordando anche la rete annullata in Champions League contro il Club Brugge a solamente 16 anni, oltre a mettere in luce quello che potrà essere il suo futuro, riflettendo con grande maturità sul tema della salute mentale, fin troppo spesso sottovalutato.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

L'EMOZIONE DEL GOAL, POI ANNULLATO - "Io dicevo sempre a mio padre quando ero piccolo: ‘Papà, pensa se un giorno sarò lì a San Siro e sentirò l’inno della Champions quando c’è il boato di tutto lo stadio’. Mi ricordo che quando sono entrato in campo e ho sentito l’inno pensavo al me piccolino, al me bambino che diceva: ‘Cavolo hai esaudito un sogno’. Poi quando il Mister mi ha chiamato per entrare ho sentito un’adrenalina incredibile, fino al momento del goal. Lì ho sentito tutto lo stadio esplodere praticamente, lì ho sentito che i miei compagni mi volevano veramente bene ed è stata una bella sensazione. Mi hanno tirato su…alzai il viso, guardai il tabellone di San Siro, avendo letto controllo VAR, lì ho detto subito: ‘Me lo annullano’, appena l’ho visto".

QUELLA SERA... - "La sera andai a casa, ero con mio cugino e i miei genitori e sono scoppiato a piangere. Avevo un mix di emozioni dentro di me, dalla felicità alla più profonda delusione. All’inizio è stata veramente dura, ma mi sono preso cura di me stesso a livello mentale e sono riuscito a superare comunque anche questo periodo, ed è una cosa di cui ne vado fiero. Mi ricordo le parole di Gabbia: ‘Mi dispiace tantissimo ma questo ti deve dare ancora più motivazione e ti deve spingere ancora di più a far meglio, ad allenarti sempre meglio per rivivere queste emozioni più spesso’".

COME STA OGGI - "Come sto oggi? Bella domanda. Cerco di rimanere il più positivo possibile. Darò sempre il massimo per la maglia che indosso, per i colori che amo e per i miei compagni, soprattutto. Nel calcio ci sono commenti positivi e negativi, ci sono sempre stati e ci saranno sempre. La forza di un giocatore deve essere quella di non ascoltare nessuno, perché tanto fai le cose bene o fai le cose male…verrai sempre giudicato in qualche maniera. Ieri sera, con i miei genitori in macchina, stavamo parlando un po’. Mi hanno detto non proprio: ‘Siamo fieri di te’, ma mi hanno detto che li rendo ogni giorno più felici e orgogliosi".

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