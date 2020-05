Milan, Calhanoglu sul suo futuro: "Deciderò con l'agente, troveremo una soluzione"

Hakan Calhanoglu non vede l'ora di tornare in campo con il suo per completare la , ma intanto vive ancora tra la sua abitazion e gli allenamenti a Milanello.

Intervistato da 'Sky Sport', il calciatore turco ha fatto il punto della situazione, partendo però dal suo futuro in bilico con il contratto in scadenza nel 2021.

Sulla questione allenatore del Milan, invece, Calhanoglu conferma che a lui piace molto Stefano Pioli, anche se sponsorizza in un certo senso pure Rangnick.

"Pioli sa che io sno un numero 10, in questo ruolo mi trovo molto meglio, mi piace giocare in quella posizione. Con Pioli ci alleniamo bene, lui – sia in campo che fuori – è davvero una brava persona. Rangnick? Lo conosco attraverso tanti giocatori che sono stati allenati da lui in . Ma non tocca a me decidere se sarà lui o meno l’allenatore del Milan nella prossima stagione. Io rispetto sia lui che Pioli, mi piacciono entrambi come allenatori".