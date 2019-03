Milan, Caldara torna in campo: test di 45' con la Primavera rossonera

Ritorno in campo per Mattia Caldara: il difensore rossonero ha disputato 45' nella gara tra il Milan Primavera e il Palermo, 3-1 il risultato.

Buone notizie in casa Milan. Fermo ormai da quattro mesi, Mattia Caldara è sceso in campo oggi con la Primavera rossonera nella gara vinta per 3-1 contro il Palermo. Il difensore ha collezionato 45', importanti per iniziare l'ultima fase prima di tornare a disposizione di Gennaro Gattuso.

L'idea dell'allenatore del Milan sarebbe infatti quella di sottoporre Caldara a un rientro graduale, facendogli prima prendere nuovamente confidenza con il campo grazie a qualche partita nella squadra Primavera. Stesso metodo utilizzato in passato anche con Andrea Conti.

Ecco allora che i minuti collezionati oggi dal difensore italiano contro i rosanero sono serviti al Milan per valutare le sue attuali condizioni, con Caldara voglioso di mettersi a disposizione di Gattuso per poter fare il suo debutto in Serie A con la maglia rossonera.

A causa della "lesione parziale del tendine achilleo e lesione della giunzione mio-tendinea del muscolo gemello mediale del polpaccio destro", Caldara in questa stagione ha infatti collezionato solamente una presenza in Europa League, nella sfida tra Dudelange e Milan.