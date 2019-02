Milan, Caldara si allena in gruppo: pronto a tornare tra i convocati

Mattia Caldara ha svolto anche ieri tutta la seduta con il gruppo: Gattuso potrebbe convocarlo però solo contro l'Empoli.

Ilaspetta Mattia Caldara da questa estate e, finalmente per i rossoneri, il rientro del difensore centrale è alle porte., fisicamente sembra stare bene. Comincia a dare garanzia allo staff medico e, quindi, a

Segui live e in esclusiva Atalanta-Milan su DAZN: attiva subito il tuo mese gratis

L'allenatore del Milan però non ha nessuna intenzione di rischiare ricadute, come ha già dimostrato con Andrea Conti. Il rientro sarà graduale, centellinato, anche perché la difesa rossonera sta dando certezze a tutta la squadra, soprattutto con un Donnarumma al top come forse mai prima di ora.

Mattia Caldara ha svolto quindi tutta la seduta atletica con il resto del gruppo, ma si aspetterà di vederlo al 100% anche in partitella prima di convocarlo. Contro l'Atalanta, sua ex squadra, probabilmente non sarà manco convocato.

La convocazione è attesa più realisticamente contro l'Empoli, nella gara del 22 febbraio. D'altronde i problemi che Caldara ha avuto al polpaccio e al tendine d'Achille spingono ad una precauzione anche estrema.