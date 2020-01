Milan, Calabria ko a Cagliari: problema alla caviglia, sostituito nella ripresa

Davide Calabria lascia il campo nel secondo tempo di Cagliari-Milan: il terzino rossonero va ko per un problema alla caviglia, sostituito da Conti.

Stagione decisamente sfortunata per Davide Calabria, confermato dal primo minuto nell'undici del sul campo del : il terzino italiano è finito ko nella ripresa a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo.

Al 74' il giocatore rossonero, autore fino a quel momento di una delle migliori prestazioni dal punto di vista personale nell'attuale stagione, è crollato a terra dolorante: pronto l'intervento dello staff medico.

Il classe '96 ha provato a stringere i denti restando in campo per qualche minuto, ma subito dopo ha richiamato l'intervento della panchina. Al suo posto Pioli ha mandato in campo Conti, che era in ballottaggio con il compagno fino a poche ore prima del fischio d'inizio.

Da valutare ora l'entità del problema alla caviglia e i relativi tempi di recupero: tra prestazioni al di sotto delle aspettative, squalifiche e infortuni non è sicuramente la miglior annata per Calabria, chiamato ora a superare l'ennesima difficoltà stagionale.