Milan, Calabria con la bella Jessica di 'Ciao Darwin': il web impazzisce

Jessica Zanazzi, molto seguita su Instagram e con vari precedenti in tv, ha pubblicato una foto insieme a Calabria. Poi chiarisce: "Non tifo Juve".

Davide Calabria nuova star sui social. Il 'merito' è di Jessica Zanazzi , modella che può vantare varie esperienze in tv e seguita su Instagram da circa 400mila followers.

La ragazza, nota per la sua partecipazione come 'bella' di Ciao Darwin su Canale 5 e per aver fatto l'ombrellina in MotoGp , qualche sera fa ha infatti pubblicato una foto in compagnia del terzino del Milan .

Lo scatto, secondo quanto riporta 'Milan News', sarebbe avvenuto nel locale Qi Clubbing che si trova in provincia di Brescia.

Al momento non è noto che rapporto ci sia tra Jessica e Calabria, ma la ragazza poco prima aveva voluto fare chiarezza sulle proprie preferenze calcistiche.

La Zanazzi ha infatti pubblicato la foto in cui indossava un abito bianconero, accompagnata da una didascalia: " No, non sono juventina".