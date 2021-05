Milan-Cagliari, Semplici ammette: "Prima della gara finite diverse birre"

Il tecnico del Cagliari ha evidenziato di come la squadra abbia festeggiato dopo la matematica promozione, prima del posticipo.

Leonardo Semplici e il Cagliari sono salvi. In maniera insperata, rispetto alle prime settimane di primavera, non solo la formazione sarda giocherà ancora una volta in Serie A, ma festeggia la permanenza nella massima serie un turno in anticipo, tra l'altro senza dover giocare la penultima sua gara.

Il pareggio del Crotone ha messo infatti nei guai il Benevento, distanziando giallorossi e Cagliari di quattro punti, con una sola gara per i campani a disposizione. Punti che sono poi divenuti cinque dopo il match tra squadra isolana e Milan, pareggiato 0-0.

Nonostante la salvezza, il Cagliari ha messo in mostra gli artigli contro il Milan, strappando un punto che serve per il morale e mette in difficoltà i rossoneri, che dovranno lottare nell'ultimo turno di campionato per tornare in Champions League dopo quasi un decennio.

In attesa della sfida contro il Milan, dopo la matematica salvezza post Benevento-Crotone, il Cagliari e Semplici hanno festeggiato. Come? Ovviamente con un brindisi, come ammesso negli studi del Club di Sky Sport dopo il triplice fischio meneghino:

"Giustamente abbiamo brindato, di Ichnusa ne abbiamo finite diverse...".

Rinfrancata dalla salvezza, la squadra di Semplici ha giocato senza problemi a San Siro, desiderosa di ottenere altri punti per chiudere il campionato al meglio: nell'ultimo turno, obiettivo quota 40 e sorpasso ai danni del Genoa, attualmente a 39 e ospite del Cagliari alla Sardegna Arena.

Una cavalcata straordinaria per il Cagliari, con la svolta decisiva, secondo molti, nel match interno contro il Parma, trasformato da sconfitta a vittoria negli ultimi minuti di gara. Semplici ha però ammesso al contrario che il click mentale è arrivato nella sfida persa internamente contro il Verona: da lì, si è ripartito da zero.

Costruendo, gradino dopo gradino, la prossima stagione di Serie A; per il team sardo sarà di fatto la 42esima partecipazione alla massima serie: in questa particolare statistica, 13 squadre nello specifico hanno fatto meglio nella storia del girone unico.